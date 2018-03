Madeleine Peyroux canta três noites no Baretto, em São Paulo

A cantora americana Madeleine Peyroux fará três shows extras no Baretto, dentro do Hotel Fasano, em São Paulo, nos dias 27, 28 e 29 de setembro. A organização da turnê de Madeleine já tinha confirmado shows no Via Funchal, em São Paulo, no dia 18, com ingressos que vão de R$ 100 a R$ 400. Ela também está no Festival de Jazz de Ouro Preto, de 13 a 16 de setembro. Nesta terça-feira, 31, Madeleine falaria a jornalistas brasileiros desde Palermo, na Sicília, mas postergou as entrevistas. O motivo foi o extravio de sua bagagem e a de seus músicos. A cantora veio ao Brasil em 2005, e gravou uma música para o disco mais recente de Martinho da Vila.