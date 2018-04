Madeleine McCann será encontrada, dizem seus pais a Oprah

A mãe de Madeleine, Kate McCann, disse à apresentadora de talk show Oprah Winfrey que o quarto da menina "está pronto, esperando por ela". "Entro no quarto mais ou menos duas vezes por dia para conversar com ela, para dizer 'oi', realmente... para lhe dizer que vamos fazer tudo o que podermos para encontrá-la."

Kate e seu marido, Gerry McCann, foram considerados pela polícia portuguesa suspeitos pelo desaparecimento e foram alvo de boatos de que teriam tido algum envolvimento no sumiço da menina.

O casal disse que não há evidências de que ela tenha morrido. "Não sinto que ela esteja tão distante", disse sua mãe.

Madeleine desapareceu do quarto de hotel em que a família estava hospedada, no Algarve, em Portugal, poucos dias antes de completar 4 anos de idade. O casal divulgou uma foto de Madeleine, feita com técnica de progressão de idade, para mostrá-la como deve se parecer hoje, prestes a completar 6 anos. A foto mostra uma menina sorridente com longos cabelos loiros.

"Não é tarde demais para fazer a coisa certa", disse Gerry McCann. "Podem entregá-la a um padre ou alguém em posição de autoridade."