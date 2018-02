'Madagascar 3' lidera bilheterias A terceira parte da série Madagascar e Prometheus, "prequel" da série Alien, foram os filmes mais vistos no fim de semana nos Estados Unidos - e juntos conquistaram bilheteria de mais de US$ 100 milhões. Madagascar 3 ficou em primeiro lugar, arrecadando US$ 60,4 milhões; Prometheus, na segunda colocação, obteve US$ 50 milhões com bilheteria. A principal surpresa do fim de semana foi o filme de Ridley Scott, uma vez que Prometheus, após muitas e rumorosas negociações, recebeu a censura R, que significa que jovens menores de 17 anos precisam estar acompanhados de adultos para assistir à produção. / AP