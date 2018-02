Madagascar 2 na sua TV e o 3 nas salas

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1955. Direção de Victor Lima, com Ankito, Wilson Grey, Janete Jane.

Modesto funcionário dos Correios, Ankito se envolve em todas as confusões, desde participar em show de hipnotismo até ser perseguido por criminosos. Números musicais com Ângela Maria, Lúcio Alves e Emilinha Borba, participações de Costinha e Zé Trindade e, sim, aquele carinha em princípio de carreira é Jô Soares. Reprise, preto e branco, 86 min.

Madagascar 2

14 H NA GLOBO

(Madagascar: Escape 2 Africa).

EUA, 2008. Direção de Eric Darnell

e Tom McGrath.

Segundo filme da série, cujo terceiro exemplar, em cartaz nos cinemas, é o melhor de todos - graças à vilã e à perseguição em Monte Carlo. Neste, os animais do zoo de Nova York, tentando voltar para casa, perdem-se na África. O apelo selvagem, os pinguins, há muito com o que se divertir. Reprise, colorido, 89 min.

Água Fria de Mar

23 H NA TV BRASIL

Brasil, 2010. Direção de Paz Fábrega, com Montserrat Fernandez, Lil Quesada Morua, Freddy Chavarría, Annette Villalobos, Luis Carlos Bogantes.

Vencedor de vários prêmios em festivais da Holanda, Polônia e Inglaterra, este longa costa-riquenho confronta o espectador brasileiro com uma cinematografia desconhecida no País. Casal parte para a praia, em viagem de férias, e se liga a menina que diz estar fugindo da família que a molesta. Isso ocorre à noite e, pela manhã, a menina sumiu e a dupla está sitiada numa praia assolada por cobras marinhas venenosas, um verdadeiro pesadelo. A trama parece não dar liga, mas as referências autorizam expectativa. Confira. Inédito, colorido, 83 min.

Steal - Fuga Alucinada

0H05 NA GLOBO

(Steal). França/Inglaterra/Canadá, 2002. Direção de Gerard Pirès, com Stephen Dorff, Natasha Henstridge, Bruce Payne, Steven Berkoff, Cle

Bennett, Karen Clichê.

Quatro rapazes e uma moça usam sua habilidade como esquiadores e patinadores para assaltar bancos. Seu plano mais ambicioso consiste em assaltar cinco bancos de forma consecutiva, mas a polícia e a Máfia russa comparecem para complicar a situação. O diretor francês Pirès ganhou prestígio comercial com suas comédias, em especial Erotíssimo, com Annie Girardot, de 1968. Numa fase mais recente, virou diretor de ação, e não dos piores. O elenco internacional ajuda. Reprise, colorido, 83 min.

Número 9

1H35 NA GLOBO

(The Nines). EUA, 2007. Direção de John August, com Ryan Reynolds, Melissa McCarthy, Hope Davis, Elle Fanning, Octavia Spencer.

Um ator, uma apresentadora de TV e uma criadora de videogames têm suas vidas cruzadas em função do número 9. O que significa o título original - os

9? O filme não se decide por gêneros, oscila entre ação, romance, suspense, fantástico. O público pode se confundir com os universos paralelos, mas o charme do elenco funciona. Reprise, colorido, 100 min.