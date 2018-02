'Mad Men' chega à Cultura desde o início, em abril

A TV pública adquiriu os direitos sobre a saga do publicitário Don Draper (Jon Hamm) pelas quatro primeiras temporadas. A quinta ainda não está disponível para a TV aberta, mas faz parte dos planos do vice-presidente de Conteúdo da Cultura, Eduardo Brandini.

Produção da AMC, Mad Men terá mais 26 episódios inéditos até encerrar carreira, com sete temporadas. A sexta estreia em 7 de abril nos Estados Unidos e deve chegar aqui, via HBO, no final de abril.