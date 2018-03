Macy relê Stevie

O Talking Book de Macy Gray pode dividir opiniões. Alguns fãs de Stevie, que toca amanhã no Imperator, no Rio, ficaram irritados com a malemolência que Macy impôs a Superstition, pedra filosofal da música negra. Consideram que ela não fez nenhum favor ao som. Mas há outras canções em que ela certamente deu uma contribuição inestimável com sua falsa displicência, como Tuesday Heartbreak, que ela cantou em outubro no talk show do Jay Leno. Macy tem tentado aprimorar seus dotes de intérprete gravando coisas que podem espantar pelo insólito, como fez no disco anterior, Covered, cantando Metallica e Radiohead.

Mas agora ela está em seu ambiente natural, a soul. Há altos e baixos. Comecemos pelos altos, com o nervosismo de You've Got it Bad Girl. Põe mais metais e guitarras do que teclados, que é o forte de Stevie. Mas é uma releitura, então funciona do seu jeito. Com batida sintética, You're the Sunshine of My Life ficou pueril, sem substância, sem profundidade. Mas You and I está bem bacana, com coros retrô e pegada ultrapop. Macy se recicla com charme.

MACY GRAY

Talking Book

Gravadora:

Lab 344

Preço médio:

R$ 29,90

BOM