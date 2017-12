Macy Gray e Lenny Kravitz confirmam presença no Live Earth

Os organizadores do festival Live Earth Rio, no dia 7, confirmaram no fim de semana as atrações da festa, que será realizada na frente do hotel Copacabana Palace, a partir das 16 horas. Os cantores Macy Gray e Lenny Kravitz e o rapper Pharrell são os astros internacionais, ao lado dos brasileiros Xuxa, O Rappa, Marcelo D2, Jota Quest, MV Bill, Jorge Ben Jor e Vanessa da Matta. Outros poderão vir. Segundo a organização, Alanis Morissette não vem mais - o anúncio de sua vinda foi definido como "erro de comunicação". Já a banda Good Charlotte e o cantor Seu Jorge cancelaram. As empresas que organizam são a Control Room e a Mondo Entretenimento.