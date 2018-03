MACHADO ESCOLHE MAIS 20 AUTORES A Revista Machado de Assis, da Fundação Biblioteca Nacional e do Itaú Cultural, selecionou os 20 autores que terão trechos de romances ou de contos publicados, em inglês, espanhol ou alemão, em seu segundo número, que será eletrônico e estará disponível em www.machadodeassismagazine.bn.br. A ideia é apresentar a produção literária brasileira a editores e agentes estrangeiros. Entre os escolhidos, Ricardo Lísias (O Céu do Suicida), Julián Fuks (A Procura do Romance), Antonio Xerxenesky (A Morte Viva), Adriana Lunardi (A Vendedora de Fósforos) e Rafael Gallo (Réveillon). Em domínio público, O Homem Que Sabia Javanês, de Lima Barreto, também será traduzido.