Macedo revela bastidores da compra da TV O 2.º livro da trilogia Nada a Perder, autobiografia de Edir Macedo, sairá em agosto, um mês antes do aniversário de 60 anos da emissora, e promete detalhes preciosos da compra da Record, em 1990. "Ele (Macedo) revela bastidores de encontros com presidentes do Brasil e das conversas com Silvio Santos, com quem tratou diretamente a compra da Record", disse à coluna o diretor de jornalismo da Record, Douglas Tavolaro, que assina o livro com Macedo. A troca de mãos da emissora até hoje guarda detalhes nebulosos para a própria família Machado de Carvalho, então sócia em 50% da Record com Silvio Santos. Lançado há três meses, o 1.º Nada a Perder já vendeu 1,2 milhão de exemplares.