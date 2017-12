'Macbeth' fecha temporada de ópera no Teatro São Pedro Na acidentada temporada de óperas deste ano do Teatro São Pedro, com anúncios e cancelamentos se alternando sistematicamente, enfim uma boa surpresa - estréia hoje uma nova produção do Macbeth, adaptação de Giuseppe Verdi para a peça de Shakespeare, tendo o barítono sensação Rodrigo Esteves no papel-título e a soprano espanhola Maribel Ortega como Lady Macbeth. A regência é de Achille Picchi e a direção cênica é de Francisco Frias. E atenção: é a última oportunidade de ver ópera em São Paulo nesta temporada. Escrita 1847 e revisada duas décadas mais tarde, Macbeth serve, de certa forma, como um laboratório em que o experimento revela um pouco das diversas fases da criação de Verdi. O início de sua carreira foi marcado pela inspiração do bel canto, da primazia das vozes, enquanto, à medida que passavam os anos, seu estilo foi se refinando em direção a uma voz própria, mais livre, em que a dramaturgia, a hábil construção das cenas e caracterização dos personagens abririam porta para o verismo, a escola da primazia dos sentimentos, dos dilemas reais da vida humana. "O conjunto da obra de Verdi é extenso e complexo", diz o maestro Picchi, que rege a Orquestra Filarmônica Ópera São Paulo. "Verdi tem fases do bel canto ao verismo. Macbeth está no meio do caminho entre esses momentos", completa o maestro, chamando atenção também para a dificuldade imposta pelos recitativos e pela necessidade de equilíbrio na interpretação. "Verdi abusa dos sopros. É preciso trabalhar o equilíbrio sonoro dos sopros e das vozes." Musicalmente, há grandes momentos: O dueto de Macbeth e Banquo no primeiro ato; a ária de Macbeth, Pietà, Rispetto, Amore, uma das mais célebres do repertório para barítono; o dueto em que Macbeth diz à esposa ser incapaz de matar o rei; a ária Ah la Paterna Mano, do tenor; a Cena do Sonambulismo de Lady Macbeth; a festa em que o fantasma de Banquo atormenta Macbeth - é a ópera italiana naquilo que tem de melhor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo Macbeth. Teatro São Pedro (636 lug.). Rua Barra Funda, 171, Barra Funda, São Paulo. Tel. (011) 3667-0499. 4.ª, 6ª, 2.ª e 5.ª (dia 29), às 20h30; sáb. e dom., 17 h. R$ 20.