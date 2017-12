Macacos ganham banquete na Tailândia

Os macados que vivem na cidade de Lopburi, na Tailândia, ganharam um banquete neste fim de semana. Todos os anos, a prefeitura faz uma festa para os primatas, em que os chefs de prestigiados hotéis preparam refeições luxuosas para os animais. Sem qualquer cerimônia, cerca de 2 mil macacos se esbaldaram com mais de duas toneladas de churrasco, frutas, legumes, refrigerantes e sorvete. Além das mesas cheias de comida, os primatas também degustaram uma pirâmide comestível de cinco metros de altura. Os primatas são a principal atração turística da cidade. Segundo os organizadores do evento, que gastaram mais de US$ 14 mil com a comilança, o prato preferido dos macacos neste ano foi a jaca. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.