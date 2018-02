MAC-SP inaugura Anexo e consolida nova sede

"Se você está em um Niemeyer, não pode ter aquela reverência paralisante, tem de saber lidar com o que a gente tem de legado", afirma Carlito Carvalhosa. O Anexo Original do MAC, que faz parte do complexo arquitetônico modernista projetado na década de 1950 e está abrigado atrás do edifício principal, é, como descreve o artista, um "espaço impressionante, um pouco infinito", com sua horizontalidade branca, escala e colunatas. "É como dia nublado na praia, em que você não sabe onde as coisas terminam", diz Carlito. Sua Sala de Espera (leia mais abaixo), é uma intervenção artística violenta e ao mesmo tempo leve, criada com 70 postes de madeira.

Já a mostra de Mauro Restiffe é um conjunto de 12 fotografias em preto e branco nas quais o fotógrafo registrou, há três anos, parte do processo de reforma do prédio para acolher o museu (leia também mais abaixo). "É uma fotografia quase como documento, mas atemporal, que acaba deixando uma ambiguidade", diz Restiffe.

A inauguração definitiva da nova sede do MAC-USP ocorreria em 2010. A implantação da instituição vem sendo feita gradualmente devido a vários problemas de ordem burocrática e pela grande envergadura do projeto. Em primeiro lugar, demorou a ser feita a reforma do prédio onde funcionou o Detran, com 37 mil m² de área - são sete andares no edifício principal e há ainda o Anexo Original. A obra foi realizada pela Secretaria de Estado da Cultura desde 2009, com montante de R$ 76 milhões. O prédio já foi cedido à USP, mas por parte do governo estadual ainda falta a implantação da segurança automatizada de todo o edifício. "Temos uma última pendência que é a aquisição e instalação do sistema das câmeras de vigilância eletrônica. Houve um problema na realização dos pregões para a compra. Vamos ter que refazer agora", afirmou o secretário de Estado da Cultura, Marcelo Araujo, recentemente ao Estado.

A segurança da nova sede do MAC-USP é um quesito fundamental, não somente pelas mais de 10 mil obras de arte que a instituição possui em sua coleção, mas mesmo para que o museu possa receber devidamente seus visitantes. "Existe uma morosidade inerente ao órgão público, que atrapalha a implantação do museu, mas isso não impede que pensemos alternativas", define Chiarelli, cuja gestão à frente do museu termina em abril de 2014.

Aniversário. Este ano, o MAC-USP completa 50 anos. Desde janeiro de 2012, o museu já ocupou o térreo do novo edifício com as exposições O Tridimensional no Acervo do MAC: Uma Antologia e Doações Recentes; e agora faz a abertura do Anexo Original. Como conta Chiarelli, a instituição vai inaugurar em 6 de abril, no 7.º andar, a mostra Di Humanista, com curadoria de Katia Canton e dedicada ao pintor Di Cavalcanti, como também uma mostra comemorativa relacionando obras emblemáticas do MAC - entre elas, o autorretrato de Modigliani, A Negra, de Tarsila do Amaral e trabalhos de Picasso e De Chirico - com peças contemporâneas como as dos jovens Jonathas de Andrade, Junior Suci e Thiago Honório e de criadores consagrados. A segurança do 7.º andar será arcada pela USP, segundo Chiarelli, até que o problema de licitação dos aparatos seja resolvido.

Pelo cronograma do museu, a ocupação do edifício será realizada "de cima para baixo", andar por andar. O grande destaque será a inauguração, prevista para novembro, de uma exposição em homenagem a crítico e professor Walter Zanini, primeiro diretor do MAC (1963-1978) e morto em 29 de janeiro. "Era o mínimo que o museu poderia fazer", diz Chiarelli. A mostra tem curadoria de Critina Freire.