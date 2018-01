MAC recebe hoje a sua nova sede O destino do antigo prédio do Detran no Ibirapuera será finalmente selado. Após sucessivos adiamentos, a Secretaria de Estado da Cultura e a USP inauguram hoje a nova sede do MAC - Museu de Arte Contemporânea. Nos próximos dias, também será publicado no Diário Oficial o termo que marca, oficialmente, a transferência do edifício para a universidade. Desde 2008, a construção projetada por Oscar Niemeyer passa por reformas para abrigar a coleção do museu. A abertura da mostra O Tridimensional no Acervo do MAC: Uma Antologia marca a abertura do complexo.