Má Educação, recordações de Almodóvar

(Mala Educación). Espanha, 2004.

Direção de Pedro Almodóvar, com Gael Garcia Bernal.

O filme fala do passado do diretor como aluno de um colégio interno. Mas, claro, trata-se de uma autobiografia livremente fantasiada. O melhor, porém, está na forma como o diretor brinca com os limites entre a realidade e a representação da realidade ao contar uma história em que os atores se desdobram em outros personagens. Intrigante e delicioso. Reprise, colorido, 106 min.

O Auto da Compadecida

Brasil, 2000. Dir. de Guel Arraes, com Matheus Nachtergaele, Selton Mello. Comédia, Canal Brasil, 18h30.

Reprise, colorido, 104 min.