Lygia Pape lá fora

Manuel Borja-Villel

Roda dos Prazeres, de Lygia Pape, é um círculo de tigelas com líquidos coloridos para o público experimentar o "sabor" das cores. Há quem pegue o conta-gotas para provar o amarelo, o azul, o vermelho, etc. - e há quem não saiba o que fazer com a obra descontraída e sensorial. Criada em 1968, ela abre a primeira retrospectiva internacional da artista fluminense, a mostra Espaço Imantado, em cartaz até 3 de outubro no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madri.

É uma exposição de fôlego, que percorre a trajetória de Lygia Pape (1927-2004) da década de 1950 em diante. "Desde que cheguei ao Reina Sofia, em 2008, tinha o projeto de realizar esta mostra", diz Manuel Borja-Villel, diretor do museu espanhol, um dos mais prestigiados e dinâmicos da Europa.

Espaço Imantado (título que se refere à série fotográfica da artista de 1968) promove percurso preciso para o mergulho na obra coerente e multifacetada da brasileira, que integrou o movimento neoconcreto e expandiu ainda mais o campo de suas criações. Depois da Espanha, a retrospectiva será apresentada na Serpentine Gallery de Londres (entre dezembro e fevereiro); na Pinacoteca do Estado, em São Paulo (data por definir); e talvez siga para Chicago.

Como nasceu o projeto de Espaço Imantado, a mostra de Lygia Pape, e qual seu conceito?

Já fizemos mostras de Lygia Clark, de Hélio Oiticica, e também, a partir de contato com o MoMA, trouxemos a exposição de León Ferrari e de Mira Schendel. Parecia que nos faltava, dentro da tríade carioca, uma mostra de Lygia Pape. Tivemos a colaboração do Projeto Lygia Pape. A ideia básica da mostra é que a obra de Lygia tem a ver com o livro, tem relação entre texto e imagem e espaço. Organizamos a exposição partindo de elementos de força, como os Tecelares, os Livros (Tempo, Arquitetura e Criação), as experiências sensoriais e o cinema.

Qual acredita ser a maior contribuição da artista brasileira?

Há vários momentos de intensidade em sua obra. Os Tecelares e os desenhos são extraordinários para o momento em que foram feitos, fins dos anos 50, quando se pode fazer paralelo com as coisas de Frank Stella (artista norte-americano) e de outros. Mas as Black Paintings de Stella são autorreferenciais, e já as obras de Lygia têm a ver com a materialidade do papel, a relação entre branco e preto, poesia. É um tipo de obra que adianta coisas e questiona cânones estabelecidos na Europa e nos EUA.

Como o sr. vê a relação entre a retrospectiva de Lygia Pape e seu impacto no mercado?

Suponho que quando se mostra a obra de um artista melhor e se vê sua trajetória, sem dúvida isso contribuiu para sua revalorização no mercado. Mas essa não é nossa função. Isso ocorre, mas não é nossa função.

Por que demorou tanto para ocorrer uma grande mostra de Lygia Pape na Europa? A artista ficou eclipsada por Lygia Clark e Oiticica?

Hélio demorou para se consagrar, Lygia Clark também e, de repente, eles se converteram em ícones. Acho que Pape demorou mais porque sua obra é distinta, tem a ver com os livros. E também ela não queria mostrar seus filmes em vida. Talvez sim, tenha ficado eclipsada pelos dois, que morreram antes, mas é difícil dizer.

Como se dão as parcerias do museu com o Brasil atualmente?

A arte latino-americana é muito importante para nós. Estamos trabalhando em um projeto que se chama Rede de Conceitualismos do Sul, que é a criação de um arquivo internacional, centrado nas práticas artísticas conceituais dos anos 1970 e 80. Fizemos também a exposição Desvios de la Deriva (2010), com curadoria de Lisette Lagnado.

Qual vai ser a próxima mostra brasileira no Reina Sofia?

Não sei, mas tenho projetos na cabeça. Tenho interesse, por exemplo, em Tarsila do Amaral desde os anos 1920. Ainda, em todo o neoconcretismo, no tropicalismo. De arte contemporânea brasileira, não podemos ainda fazer, mas o Brasil e o México são os dois países com uma cena contemporânea mais potente na América Latina.

Como são os financiamentos da instituição? Qual a visitação?

Somos um museu público. Basicamente, 90% são de aporte público, do governo da Espanha, e 10% são autogerados por meio de entrada e patrocínio. O orçamento para o ano é de 54 milhões. No ano passado, recebemos 2,6 milhões de visitantes.

QUEM É

Manuel Borja-Villel, de 52 anos, dirige o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia desde 2008. Formado em História da Arte, foi antes diretor do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA), desde 1998; e ainda da Fundação Antoni Tápies, na mesma cidade catalã.