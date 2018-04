Lygia Fagundes Telles segue internada após cirurgia

A escritora Lygia Fagundes Telles, 86 anos, segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se recupera de cirurgia de prótese total de quadril, feita em decorrência de fratura do colo do fêmur. A operação foi realizada no último dia 20 de julho.

Segundo boletim do hospital, a paciente se encontra em apartamento comum, passa bem e iniciou treinamento de caminhada com a fisioterapeuta. A equipe que a acompanha é coordenada pelos médicos David Uip e Rudelli Sergio Andrea.

A escritora foi homenageada em abril em um evento organizado pela editora Companhia das Letras. Trechos de seus livros foram lidos pelos atores Eva Wilma, Regina Braga e Luciano Chirolli, sobre a direção de Sergio Ferrara, e acompanhados de imagens da escritora no documentário Narrarte, dirigido por seu filho Goffredo.