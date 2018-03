Lygia Fagundes Telles inaugura série na TV Cultura

Estreia nesta quarta-feira, 11, às 22 horas, na TV Cultura, "Autor por Autor", uma nova série coproduzida pela TV Cultura e o SescTV. No primeiro programa, "Lygia por Lygia", a escritora Lygia Fagundes Telles será a homenageada.

Com direção do jornalista e presidente da Fundação Padre Anchieta, Paulo Markun, texto da escritora e dramaturga Maria Adelaide Amaral, o programa mistura interpretações das atrizes Eva Wilma e Regina Braga, e do ator Luciano Chirolli, com depoimentos inéditos de Lygia Fagundes Telles. A homenagem à escritora, terceira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, em 1985, também será exibido no SescTV no dia 7 de dezembro, às 23 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.