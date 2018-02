Luzes para o MASP

É preciso iluminar o Masp, não por uma questão estética, mas como medida de segurança. "O vão livre é um problema à noite", diz o curador do museu, Teixeira Coelho, reforçando que o local é uma praça pública. "É até contraditório, a Avenida Paulista tão bem iluminada e aquela escuridão debaixo do Masp", afirma o diretor secretário geral da instituição, Luiz Pereira Barretto. Para lembrar, foi numa madrugada, em dezembro de 2007, que ladrões entraram no museu e furtaram de seu acervo bilionário quadros de Picasso e de Portinari. "Roubo não é a única preocupação, pois temos câmeras. É mais pelo espaço público mesmo, dá medo sentar lá", diz Barretto.

Como uma primeira iniciativa de iluminação noturna do Masp, em junho foram instaladas luminárias de LED na fachada principal do prédio, que dão para a Avenida Paulista. As lâmpadas ainda não foram ligadas por um "problema técnico", diz Barretto, mas, proximamente, sem previsão exata, segundo ele, os LED serão acesos, em caráter de teste. Para o futuro, a ideia é iluminar todas as fachadas do edifício, proposta que tem orçamento, segundo a diretoria do museu, de cerca de R$ 1 milhão. Ainda não há patrocínio para a empreitada geral, no prédio todo.

Entretanto, o que seria apenas um projeto "funcional" de iluminação do Masp despertou, recentemente, uma polêmica: o artista e professor Marco Giannotti reivindica para si e para o Grupo de Pesquisas Cromáticas do departamento de artes plásticas da USP, formado por alunos e professores de São Paulo, Rio e Porto Alegre, a ideia de utilizar esse tipo de iluminação na fachada do museu mais famoso do Brasil. O Masp nega o fato.

"A ideia de utilizar LED na fachada (do museu) foi uma iniciativa do grupo Cor, justamente pelo fato de não aquecer muito e, portanto, oferece menos perigo ao acervo", afirma Giannotti, em entrevista ao Estado, por e-mail. "Apresentamos esta proposta seis meses antes da Bienal de São Paulo (no ano passado), pois a nossa ideia inicial era realizar a intervenção durante o evento", continua o artista, que atualmente está no Japão como professor-visitante da Universidade de Kyoto.

"Não conheço o projeto dele (Giannotti), tá cheio de gente que aparece lá no Masp com projetos", diz Barretto. "Ele fez um projeto que era artístico e foi aprovado, mas não apareceu patrocinador, nada mais", afirma Teixeira Coelho. "Não dá pra dizer que é autoria usar LED", continua o curador do museu.

Economia. "A ideia de fazer a iluminação surgiu há seis ou oito meses, a partir de uma conversa com grupo de importadores de LED, que, por uma questão ética, não posso dar o nome, já que estamos ainda atrás de patrocínio", diz o arquiteto Luiz Pereira Barretto. "Será uma iluminação suave, com luz neutra, que vai apenas sublinhar as linhas arquitetônicas do museu", completa. Já estão instaladas, em caráter provisório, luminárias com 36 LED cada uma nos cerca de 120 caixilhos da fachada principal do edifício. "Já era para ter ligado tudo até o dia 30 (de junho)".

Segundo Barretto, esse tipo de iluminação gasta apenas 10% do normal. O gasto de energia do Masp, diz o diretor secretário, é de aproximadamente R$ 100 mil mensais. "Dois grandes holofotes (no local) não são usados porque consomem muita energia", conta Teixeira Coelho. Para lembrar ainda, o museu, em um dos episódios de sua crise, teve sua luz cortada em 2006 por causa de dívida de R$ 3,5 milhões com a Eletropaulo.

"Só agora o Teixeira Coelho me mandou um e-mail dizendo que estava "apenas iluminando o museu". De fato, o Masp precisa de mais luz com uma gestão tão apagada", contesta Giannotti.