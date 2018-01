Luzes! Câmera! Ação! Homens se preparam para o tapete vermelho do Oscar

Não são só as mulheres que estão se aprontando para o tapete vermelho do Oscar no domingo.

Empregando tudo, desde tintura a procedimentos cosméticos, os atores de Hollywood estão recorrendo cada vez mais a uma ajudazinha para mostrar sua melhor aparência no tapete vermelho mais vistoso do mundo.

"Eu digo a meus clientes, isto não é a maquiagem da sua irmã. Isto é uma coleção cosmética que foi concebida para homens", disse a dermatologista e médica Janine Hopkins.

Ela criou a coleção Minerals Black Tie para ajudar os homens a encobrirem imperfeições graves na pele, mas o artifício também está sendo usado por celebridades.

"No tapete vermelho (os cosméticos) ajudam a fazer o ator parecer mais jovem, com mais brilho nos olhos e sem aqueles círculos escuros que aparecem na câmera", disse a doutora Janine.

"Embora a maioria de nossas celebridades masculinas seja realmente impecável, ainda assim não estão imunes às erupções ocasionais."

Especialistas em estética dizem que, para se obter os melhores resultados, é melhor iniciar qualquer procedimento ao menos uma semana antes da cerimônia deste domingo, quando mais de 60 fotógrafos estarão posicionados ao longo do tapete de 152 metros de comprimento do lado de fora do Teatro Dolby de Hollywood.