Luz de celulares permite cirurgia na Argentina As luzes de vários celulares permitiram que um paciente fosse operado de apendicite na Argentina, após um repentino corte de energia elétrica, disse no sábado um porta-voz do hospital. "Era uma operação de apendicite e no momento houve um corte de eletricidade em grande parte da cidade de Villa Mercedes, e o gerador do hospital, que deveria estar funcionando corretamente, não funcionou", disse o porta-voz ao canal de notícias TN. "Então os cirurgiões e anestesistas ficaram às escuras. Os familiares, ao ver que não havia luz no local onde estavam, perguntaram se havia falta de iluminação ... e assim a família juntou os celulares que havia à disposição e levou luz ao local de operação", acrescentou. A Argentina atravessa uma crise energética devido ao atraso de investimentos no setor, junto ao forte aumento da demanda devido à expansão da economia. O sistema de transporte e distribuição de eletricidade funciona em seu limite.