Luxo e exclusividade a qualquer hora

Uma mansão com cozinha gourmet, jacuzzi e tudo o mais que desejar. Um avião pronto para decolar e um barco todinho seu. Com (muito) dinheiro, você pode querer qualquer luxo, a qualquer hora. St. Barths tem.

Os hotéis são bárbaros, mas não é como ter uma casa com exclusividade. Há inúmeras por toda a ilha, nas montanhas, nas areias. Coisa de cinema. Para alugar uma, procure as agências locais. A Sibarth, por exemplo, tem uma mansão em Gustavia com seis suítes e deque com piscina infinity e uma vista sem igual para o mar. Mais sala de estar - qualquer um se vê ali deitado no sofá de couro branco -, cozinha gourmet e por aí vai... Quanto? US$ 60 mil, para sete dias.

A St. Barth Properties (stbarth.com) também tem casas de sonho, como a Villa La Plage, em Lorient, com cinco quartos. Duvido que você queira sair da jacuzzi ou da piscina de 20x5 metros. Aqui, as crianças só entram se estiverem acompanhadas da babá. Por US$ 77.570 a semana.

Quer liberdade para ir e vir? Alugue um avião. Até Punta Cana são 4.400; Martinica, 3.100 e Barbados, 4.700 (valor por trecho para até sete passageiros).

Para os que preferem passear por mar, que tal um iate open bar? Dá para almoçar em Anguilla, pegar uma balada em Tintamare ou ficar por St. Barths mesmo, só na mordomia. Custa a partir de 2.400 o aluguel por dia. Mais informações nos sites: www.yannismarine.com e www.jickymarine.com.

SEÇÃO VALE A VIAGEM

A escolha do hotel influencia e muito o clima da viagem. St. Barths não tem mais que 20, por opção própria. A ilha quer manter a exclusividade - e privacidade - tão características. Os hotéis são pequenos, de charme e design. Cada qual com sua personalidade: contemporâneos, descolados, rústico-chiques, para casais, para famílias... Mas todos com muita mordomia e vistas irreparáveis. E alguns a preços acessíveis, acredite!

1 Eden Rock

Sobre uma rocha no meio do mar, o Eden Rock é o mais antigo e tem mimos Relais&Châteaux: amenities Bulgari, docinhos na cama, biblioteca, coleção de DVDs, vista impagável... Diárias de 695 a 3.225 euros.

2 Christopher

O mais contemporâneo, o mais romântico, o que tem a piscina mais bonita da ilha - no estilo infinity, como se suas águas se misturassem às do mar. Os 41 quartos oferecem vista para a praia. A diária custa 350 euros.

3 Le Sereno

É estiloso, chique, descontraído, mas tem na paisagem o trunfo: o azul-piscina de Grand Cul-de-Sac. E na cozinha do chef Jean Luc Grabowski, que às quintas-feiras dá aula de culinária com peixes frescos. Diária desde 680 euros.

4 La Banane

Com nove suítes e um jardim cheio de jasmins, o hotel-butique é jovem, descolado, só design - cores fortes e peças raríssimas de decoração. Está na moda: não perca a festa que ocorre às quintas-feiras. Diárias a 485 euros.

O QUE LEVAR

Chapéu

Claro que também ajuda a proteger do sol, mas você ficará muito mais charmosa se tiver um chapéu de palha

Canga e bolsa de praia

Para fazer bonito nas areias douradas, capriche nos acessórios: bolsa, canga, chinelo (que tal Havaianas?)...

Proteja-se do sol

No inverno a temperatura mínima na ilha é de 25 graus e o sol brilha até tarde. Portanto, óculos escuros, protetor solar (fator 50) e labial nunca devem sair da bolsa

O QUE TRAZER

Cosméticos

Você vai provar e comprar os produtos da linha St. Barth em hotéis, spas e na butique exclusiva de Gustavia. Um hidratante corporal custa 20 euros. Site: lignestbarth.com

Batas de seda

Pelos centros de Gustavia e de Sain-Jean, as vitrines

exibem batas de seda. As mais bonitas não saem por menos de 100

Chapéu panamenho

Em Saint-Jean, há loja de chapéus do Panamá (mínimo 60) e charutos cubanos

SAIBA MAIS

Passagem: o trecho de ida e volta entre São Paulo e Sint Maarten custa a partir de R$ 1.346 na Copa Airlines (copaair.com) e de R$ 1.949 na Gol (voegol.com.br), voo com parada em Manaus. Até St. Barths, o trajeto dura 15 minutos e custa € 130 ida e volta (stbarthcommuter.com)

Na web: www.saintbarth-tourisme.com e www.franceguide.com

Pacotes: Veja roteiros para ir à ilha no blog: www.blogs.estadao.com.br/viagem