Luxemburgo inaugura novo museu de arte contemporânea Luxemburgo inaugurou neste sábado seu novo museu de arte contemporânea, um edifício do famoso arquiteto sino-americano Ieoh Ming Pei. Com a abertura do centro de exposição, a cidade, capital do país homônimo, conclui seus preparativos para se tornar a capital européia da cultura em 2007. O Museu de Arte Moderna (Mudam) tem a forma de uma enorme seta, o que contrasta com as várias e próximas fortificações do século XVII que integram a paisagem do centro histórico da cidade. O novo edifício, de três andares, tem uma área de 9.000 metros quadrados, dos quais 4.800 ficarão abertos a exposições. Além de mostras variadas, o museu, que também possui um auditório, abrigará uma exposição permanente com mais de 220 obras de 130 artistas contemporâneos, entre os quais se destacam os americanos Andy Warhol e Julian Schnabel.