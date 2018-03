Luva usada por Jackson ao lançar 'moonwalk' irá a leilão A luva cheia de brilho usada por Michael Jackson quando ele mostrou na TV seu passo "moonwalk" em 1983 irá a leilão no fim do ano. A luva estará entre as recordações de Michael Jackson que irão a leilão no Hard Rock Cafe da Times Square, em Nova York, em 21 de novembro, informou Darren Julien, da Julien''s Auctions.