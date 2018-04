Luva do 'terno de luzes' de Michael Jackson vai a leilão Michael Jackson foi apelidado de "The Gloved One" (O Enluvado), e agora qualquer pessoa poderá colocar a mão dentro de uma das duas luvas brancas elétricas do cantor, que poderão ser vendidas por valores de até seis algarismos, informou um leiloeiro.