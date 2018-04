Luva de Michael Jackson é vendida por R$ 90 mil

Uma luva branca coberta com cristais que pertencia a Michael Jackson foi vendida em um leilão na cidade australiana de Melbourne por US$ 49 mil, o equivalente a R$ 90 mil.

O astro jogou a luva para uma multidão depois do lançamento de um filme, enquanto ele estava na Austrália para a turnâ HIStory, em 1996.

A peça acabou nas mãos do colecionador Bill Hibble, que morreu. A mãe dele decidiu, então, vender a luva em um leilão.

A casa de leilões Bonhams and Goodman disse que o item - que também foi usado no dia em que Jackson se casou com Debbie Rowe, mãe de seus dois filhos mais velhos - alcançou quase o dobro do preço estimado de US$ 25,5 mil.

Outra luva branca - esta usada por Michael Jackson quando ele apresentou pela primeira vez o famoso moonwalk, em um especial de TV em homenagem aos 25 anos da gravadora Motown, em 1983 - também deve ser colocada em leilão ainda este ano, em Nova York.

A peça está sendo vendida pelo integrante da banda Commodores Walter Orange, que ganhou a luva de presente de Jackson, e deve alcançar até US$ 60 mil.

Michael Jackson foi enterrado na semana passada, na Califórnia, dois meses após sua morte, aos 50 anos, causada por um coquetel de remédios.