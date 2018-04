Luva de Michael Jackson é leiloada por US$ 49.000 na Austrália

Uma luva branca usada por Michael Jackson foi vendida por 49.000 dólares em um leilão na Austrália neste domingo, quase duas vezes o preço que os organizadores esperavam, informou a casa de leilão.

A luva branca com brilhantes era uma marca registrada do cantor norte-americano, e, de acordo com a casa de leilões Bonhams and Goodman, essa foi a primeira luva de Jackson vendida desde sua morte, em junho, aos 50 anos.

O objeto vendido em Melbourne neste domingo foi usada pelo cantor em Sydney em 1996, no dia de seu casamento com Debbie Rowe, mãe de seus dois filhos mais velhos, disseram os organizadores.

Após uma guerra de lances entre colecionadores da Austrália e dos EUA, a luva foi comprada por Warwick Stone em nome do Hard Rock Hotel and Casino, de Las Vegas.

"Houve um enorme interesse na semana anterior ao leilão", disse à Reuters Charlotte Stanes, da casa de leilões.

Em novembro de 1996, Jackson esteve em Sydney durante o tour HIStory e participou da premiere na cidade no filmes "Ghosts", no qual ele atuou. No mesmo dia, o cantor casou-se com Rowe.

Ao final de seu show, Jackson jogou a luva para Bill Hibble, um colecionador de memorabília de música e cinema, que morreu posteriormente. A mão de Hibble decidiu leiloar a luva.

Michael Jackson foi enterrado na semana passada na Califórnia, dois meses após sua morte por overdose de medicamentos. Sua morte foi considerada um homicídio e a polícia investiga vários médicos que teriam receitado remédios para o cantor.