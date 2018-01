Lunáticos Na primeira vez em que vi as luas de Júpiter, estava sozinha com meu binóculo na laje de casa. Montei um tripé, apontei para o planeta e, quando o foco enfim se estabilizou, vi quatro pontos luminosos ao redor. Quase engasguei ao me dar conta do que era. Fiquei olhando para os lados, abanando os braços e repetindo: "As luas! As luas!", mas não havia ninguém por perto. (Ou talvez tenham todos se escondido.)