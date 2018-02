Luma volta ao carnaval, como rainha da Portela Luma de Oliveira, de 43 anos, está de volta. Na quarta-feira a ex-modelo, que reinou por 15 anos no carnaval carioca, foi coroada rainha de bateria da Portela, no Rio de Janeiro. É a primeira vez que Luma desfila desde o fim do seu casamento, em 2004, com o empresário Eike Batista. Na festa, Luma vestiu um microvestido cor da pele com cristais Swarovski. No pescoço, um cordão com um pingente de brilhantes da águia da Portela, que custou cerca de R$ 80 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.