Lulina é destaque do especial da Yb Music na MTV

Só neste 2009, vale lembrar, a Yb lançou outros dois títulos que merecem figurar na lista dos melhores do ano: "Sem Nostalgia", de Lucas Santtana, e "No Chão Sem o Chão", de Romulo Fróes. Além de Lulina e Blubell, outros agregados presentes no programa - Marcelo Jeneci, Bruno Morais e Tulipa Ruiz, que prepara o álbum de estreia para 2010 - estão entre os nomes mais comentados da significativa e diversificada cena musical paulistana deste fim de década.

Lulina é a primeira entrevistada do programa e conta que veio do Recife para São Paulo, para trabalhar em publicidade. Aqui fazia seus discos caseiros "por hobby". Foram nove. "Gravava os disquinhos em casa, com microfone do computador, violãozinho desafinado mesmo." Maurício Tagliari, músico, produtor musical e um dos sócios da Yb, ouviu as gravações, "gostou das musiquinhas e do clima, principalmente, entendeu como funcionava o negócio e resolveu apostar", diz Lulina. Foi assim que chegou a "Cristalina", seu "primeiro disco de estúdio, bonitão, produzido", qualifica. Daí o título, porque a sonoridade "limpa" difere das gravações caseiras "sujas" de antes.

Como Lulina, os outros promissores entrevistados resumem em breves depoimentos os princípios de sua ascendente história musical até aqui. Em seguida, dão boas mostras de sua produção atual. Tulipa confirma que "há uma cena acontecendo em São Paulo no segundo semestre de 2009", formada por "pessoas que andam juntas e fazem som juntas". "É todo mundo diferente, mas há uma cooperação muito grande", diz Tulipa. "O que acho legal dessa cena é que a gente está unido pelas diferenças", diz Bruno Morais. No programa de hoje Lulina canta "Sonhar com Bebês" (parceria com Leo Monstro), que não está no CD. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.