Lulina divide palco com Bruno Morais A cantora e compositora pernambucana Lulina, que lançou um dos CDs mais elogiados de 2009, Cristalina, divide o palco do Auditório Ibirapuera hoje com o cantor paranaense Bruno Morais, outro nome em ascensão na cena paulistana. Ambos radicados em São Paulo, eles recebem como convidados os compositores Romulo Fróes, Maurício Pereira e Karina Buhr e os músicos, Luiz Chagas e Maurício Tagliari. O show começa às 19 horas. O Auditório fica perto da entrada do Portão 2 do Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º). Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia). Mais informações pelo telefone (11) 3629-1014.