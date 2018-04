Lula não vai ao Oscar Lula, o Filho do Brasil, de Fábio Barreto, não está entre os nove finalistas para o Oscar de filme estrangeiro. A lista, divulgada ontem, traz uma primeira seleção - os cinco finalistas serão conhecidos na terça-feira. Entre os participantes estão Fora da Lei, de Rachid Bouchareb (Argélia), Em Um Mundo Melhor, de Susanne Bier (Dinamarca), Incendies, de Denis Villeneuve (Canadá), Dogtooth, de Yorgos Lanthimos (Grécia), Confessions, de Tetsuya Nakashima (Japão), Biutiful, de Alejandro Gonzalez Iñárritu (México), Life, above All, de Oliver Schmitz (África do Sul), Tambien la Lluvia, de Iciar Bollain (Espanha) e Simple Simon, de Andreas Ohman (Suécia).