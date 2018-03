Lula na série de inéditos brasileiros

16H10 NA GLOBO

(Pixel Perfect). EUA, 2004. Direção de Mark Dippe, com Ricky Ullman, Leah Pipes, Spencer Redford.

A líder de uma banda disputa espaço com cantora virtual que faz o grupo disparar na preferência do público. Um tema atual - as relações do mundo real com o virtual - ganha tratamento de comédia romântica. Meio inócuo, mas não de todo ruim. Reprise, colorido, 100 min.

Dorfpunks

22 H NA CULTURA

(Dorfpunks). Alemanha, 2009. Direção de Lars Jessen, com Cecil von Renner, Ole Fischer, Pit Bukowski.

O horário da Mostra resgata o filme sobre garoto que vive com os pais numa área isolada do norte da Alemanha. Seduzido pela música heavy metal, ele vira punk, para desgosto dos pais e dos vizinhos, que não estão acostumados com aquele tipo de rebeldia. Reprise, colorido, 87 min.

Lula, o Filho do Brasil

22H15 NA GLOBO

Brasil, 2010. Direção de Fábio Barreto, com Rui Ricardo Diaz, Glória Pires, Cleo Pires, Juliana Baroni, Lucélia Santos, Milhem Cortaz.

A Globo iniciou ontem, com De Pernas pro Ar (o 1), uma programação de filmes brasileiros inéditos na TV aberta. Hoje mostra o longa de Fábio Barreto que conta a história de Luiz Inácio Lula da Silva por intermédio de sua mãe, e da força positiva que ela encarna em sua vida. Lançado no ano da eleição presidencial, o filme foi alvo de repúdio da maioria da imprensa, mas, como dizia o diretor Barreto, os desafetos de Lula, o filme, não deveriam se preocupar com ele, mas com a candidata Dilma Rousseff. Tanto isso era verdade, que o filme não foi, nem de longe, o estouro que os produtores esperavam, mas Dilma venceu. Dois anos depois, o ex-presidente está no centro de outro vendaval ligado ao processo do mensalão. O filme pode ser criticado agora como uma idealização do garoto pobre que encarna o Brasil. Toda idealização é perigosa e serve à manipulação, mas é injusto não reconhecer as qualidades do filme, a maioria delas concentrada no elenco - Glória Pires, Rui Ricardo Diaz e os garotos que fazem Lula menino e adolescente. Transpiram sinceridade, e o desfecho, no estádio, é grandioso. O diretor, vítima de um acidente, permanece todo este tempo em coma. Seu filme terá, na agora na televisão o público que esperava obter nos cinemas? Inédito, colorido, 130 min.

Fúria Sobre Rodas

23 H NA REDE BRASIL

(Michel Vaillant). França, 2003. Direção de Louis-Pascal Couvelaire, com Sagamore Hills, Diane Kruger, Peter Youngblodd Hills, Beatrice Agenin.

Inspirado em personagens cults dos quadrinhos na França, o filme transpõe para a pista da corrida de Les Mans a rivalidade entre duas famílias. Quem vai ganhar? Reprise, colorido, 103 min.

Memórias do Medo

23H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1979. Direção de Alberto Graça, com Walmor Chagas, Renato Coutinho, Rogério Fróes, Carlos Gregório, Xuxa Lopes, Claudio Marzo, Carlos Eduardo Novaes e Marcos Fayad.

Um retrato do Brasil sob a ditadura militar. Os civis tentam fundar um partido para fazer oposição de verdade. Uma empresa multinacional que explora minério - e é alvo de várias denúncias de corrupção e irregularidades - tenta interferir no processo, para salvaguardar seus interesses, favorecidos pelo grupo no poder. O longa foi selecionado para a Quinzena dos Realizadores de Cannes, naquele ano. Não é pouca coisa. Reprise, colorido, 100 min.

Agente Biológico

0 NA RECORD

(Derailed). EUA/2002. Direção de Bob Misiorowski, com Jean-Claude Van Damme, Tomas Arana, Laura Harring, Susan Gibney.

Jean Claude Van Damme faz executivo que, na verdade, é agente secreto. Quando finalmente tira férias com a mulher e o filho, o trem é atacado por terroristas que querem se apossar de arma biológica a bordo. Se você acha que Van Damme não vai arrebentar com os caras, é porque não entende nada de ação de Hollywood. E viva a pancadaria. Reprise, colorido, 89 min.

TV Paga

Cupido Não Tem Bandeira

11H40 NO TELECINE CULT

(One Two Three). EUA, 1961. Direção de Billy Wilder, com James Cagney, Arlene Francis, Horst Buchholz, Pamela Tiffin, Lilo Pulver, Red Buttons.

Executivo da Coca-Cola tenta fundar filial da empresa de refrigerantes na antiga Alemanha Oriental. Na época, a construção do Muro de Berlim praticamente inviabilizou o filme que chegava aos cinemas. Hoje, fica claro que Wilder estava adiante de sua época e as observações virulentas sobre capitalismo e comunismo continuam válidas (até mais). James Cagney ironiza a própria imagem de durão e a trilha faz belo uso da Dança do Sabre, de Khachaturian. Reprise, preto e branco, 108 min.

Pretty Baby - Menina Bonita

19H50 NO TELECINE CULT

(Pretty Baby). EUA, 1978. Direção de Louis Malle, com Keith Carradine, Brooke Shields, Susan Sarandon, Antonio Fargas, Diana Scrawid.

Malle várias vezes foi acusado de obscenidade, mas no caso deste filme, sobre prostituição infantil, a acusação seria de pedofilia e o produção talvez nem fosse viável. Fotógrafo descobre num bordel de New Orleans menina cuja virgindade será leiloada. Malle podia buscar o escândalo, mas filmava com ética. Reprise, colorido,109 min.