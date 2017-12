Lula lamenta em nota morte de escritor colombiano O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta quinta-feira nota sobre a morte do escritor Gabriel García Márquez. "Gabriel García Márquez foi um extraordinário escritor, um exímio jornalista, um grande militante das causas democráticas populares e um símbolo para todos nós da América Latina e do mundo. Em seus livros ele retratou com grande talento a realidade e a magia do povo latino-americano. Ele, que foi o primeiro colombiano a receber o Prêmio Nobel de Literatura, representou a América Latina em suas obras e por onde passou. Manifestamos nossa solidariedade aos parentes, amigos e milhões de admiradores do nosso querido Gabo." A nota é assinada por Marisa Letícia e Lula.