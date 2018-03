Lula e José Serra lamentam morte de cartunista Glauco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou há pouco, por meio de nota, a morte do cartunista Glauco e do filho dele, Raoni, ocorrida nesta madrugada, em São Paulo. Para o presidente, a morte do cartunista foi uma "tremenda" perda.

"Glauco foi um grande cronista da sociedade brasileira, entendia os usos e costumes da nossa gente e expressava isso com inteligência e humor", afirmou o presidente.

José Serra

O governador de São Paulo também divulgou uma nota lamentando a morte precoce e se referindo ao cartunista como um "crítico dos usos e costumes". Para Serra, Glauco era "dono de um traço caligráfico e criou toda uma galeria de personagens, alguns tão familiares que são hoje parte do nosso cotidiano nas "tirinhas" dos jornais. Era um crítico dos usos e costumes do nosso país sem perder a leveza e o humor tão brasileiro de seu desenho", analisou o governador paulistano, expressando suas condolências à família, amigos e fãs.

Texto atualizado às 15h50.