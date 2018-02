LUKE, HAN E LEIA EM NOVO STAR WARS George Lucas confirmou a presença de Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher, ídolos originais da série Star Wars, no novo filme da saga. O diretor disse à Bloomberg Newsweek que Han Solo, Luke Skywalker e a Princesa Leia participarão de Episódio VII, previsto para 2015. O filme terá direção de JJ Abrams e roteiro de Michael Arndt, de Toy Story 3. Lucas vendeu o franchise para a Disney por US$ 4 bilhões em outubro, mas disse à revista que o trio já havia sido contratado antes da venda. Mark Hamill revelou ter conversado com Lucas recentemente. A presença de Harrison Ford é quase certa, embora o ator tenha mantido sigilo.