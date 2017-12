Luizinho 7 Cordas comanda sarau de chorinho em SP Um dos maiores violonistas de sete cordas do Brasil, Luizinho 7 Cordas vai receber nesta sexta-feira os amigos Danilo Brito, Vitor Lopes, Bombarda, João Poleto, Ricardo Valverde, Marquinhos Mendonça, Agnaldo, Xô e Zé Roberto para um sarau de chorinho, um dos gêneros mais antigos da música instrumental brasileira, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. No repertório, clássicos de Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Nelson Cavaquinho, Sivuca, Severino Araújo e Anacleto de Medeiros.