Luiza Possi: 'estou descobrindo meu repertório' Em turnê de divulgação de seu terceiro álbum da carreira (Escuta), Luiza Possi encerra hoje a temporada de um mês de shows no Tom Jazz, em São Paulo, realizada às terças-feiras. E, como ela mesma diz, ainda está descobrindo seu repertório. Passeou pelo pop-romântico no primeiro CD (Eu Sou Assim), de 2002. Dois anos depois, partiu para o pop-rock, em Pro Mundo me Levar. Agora, com Escuta, lançado no final de 2006, ela deu sinais de que quer se descolar do pop, mostrando um quê de MPB, samba e bossa. Ela não admite estar indo para um caminho menos pop, mas reconhece que está mudando seu rumo musical. ?Na verdade, estou encontrando o meu repertório, descobrindo músicas que gosto de cantar, que tem a ver comigo, e descobrindo que arranjos e timbres eu mais me identifico?, avalia. E emenda: ?É um processo de crescimento profissional natural?. Em Escuta, a cantora, filha de Zizi Possi, afirma ter buscado centrar-se mais nos instrumentos de corda e percussão - como violões, cavaquinho e violoncelo. E, por isso, seu processo para escolha de repertório tinha, segundo ela, que estar alinhado a esse fio-condutor. ?Procurei um repertório que desse margem a essa escolha (instrumental)?, conta Luiza. Foi aí que encontrou canções como o medley Gandaia das Ondas-Pedra e Areia, de Lenine e Dudu Falcão. ?Comecei a escutar compositores que sempre gostei. De alguns, ganhei músicas inéditas, de outros regravei músicas que me identificava. Compus algumas canções, e procurei também escutar compositores novos, ainda desconhecidos?, diz ela. Até o início de outubro, Luiza Possi chega às lojas com seu primeiro DVD, gravado em agosto, em Niterói (RJ), e que será um apanhado de toda essa ?evolução? que compreende sua carreira. O registro receberá uma versão também para CD. O novo trabalho, enfatiza a cantora, não será uma versão ao vivo para Escuta. ?É um disco novo. E se chama Luiza Possi ao vivo, A vida é Mesmo Agora?, ressalta. ?O Escuta foi gravado ao vivo, mas em estúdio. E nesse um ano e meio de trabalho tenho feito muito show e já estava com um repertório novo muito grande, então achei que era a hora de gravar um CD e DVD ao vivo?, conta. Com canções de seus três discos, ela incluiu na nova empreitada também versões para clássicos da MPB, como Oração ao Tempo, de Caetano Veloso, e Tango de Nancy, de Chico Buarque. Traz ainda uma composição de Ana Carolina e uma versão de Paulinho Moska para uma canção de Jorge Drexler, que ganhou o nome de Me Faz Bem. Sobre esta canção de Moska, Luiza Possi aponta ter ficado bem a sua cara. E teria alguma outra música que poderia dizer mais da cantora? ?Ah, difícil essa pergunta... Eu não sou de um jeito só, então uma música só seria pouco para representar o que sou?, comenta Luiza, que, em seguida, lembra da versão de Moska para a canção de Drexler: ?(Ela) é bem a minha cara?. Para a gravação do show, Luiza contou com a participação especial de Herbert Vianna, de quem já tinha gravado duas canções - Quase um segundo e Um pequeno imprevisto - em trabalhos anteriores. ?Acho o Herbert demais, suas músicas são lindas, inteligentes, suaves, poéticas. Já o gravei duas vezes e sempre quis cantar com ele. Foi uma honra, e uma emoção inexplicável?, pontua. E que outros convidados ela gostaria de ter numa próxima oportunidade? Um ícone da MPB, claro - Djavan. ?(Ele) é um cantor e compositor que eu admiro e estudo muito. Seria um prazer enorme dividir o palco com ele?, diz. Ainda com relação a sua mudança de repertório, Luiza Possi desconversa quando a reportagem questiona se ela teria pretensões de seguir uma carreira como o da sua mãe, já consagrada na MPB há muitos anos. Mas não diz que esse é um caminho impossível. ?Tenho muitos planos para o futuro, mas creio que o tempo vai nos levando por caminhos que nem pensávamos passar?, diz, em tom enigmático. E aos que pensam em afirmar que ela construiu carreira em cima do sucesso da sua mãe, ela avisa: ?Se alguém diz isso, que diga nas minhas costas, senão estará comprando uma briga séria!?. Luiza Possi. Tom Jazz. Av. Angélica, 2.331. Hoje, às 22h. Entrada: R$ 40. Informações: (11) 3255-3635.