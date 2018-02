Luiza Brunet terá programa de 20 minutos no Band Verão

De hoje até o carnaval, a Band leva ao ar sua nova grade de verão, com 80 horas de programação especial. A ideia, segundo a emissora, é acompanhar o público nas férias. Para isso, escalou Daniella Cicarelli, Luize Altenhofen e Otávio Mesquita, que comandam cinco programas produzidos para a temporada. A maior novidade, no entanto, é Luiza Brunet, que irá ao ar duas vezes por dia, às 11h e às 15h30, com uma atração de 20 minutos de duração, parte do projeto batizado de Band Verão. O programa será voltado principalmente ao público feminino. Luiza receberá convidados e exibirá reportagens sobre moda e gastronomia. "O convite era para fazer uma novela, mas achei mais interessante fazer o Band Verão. É uma oportunidade para aprender e treinar um pouco", fala Luiza. "Sempre fui a entrevistada, agora é a minha vez de entrevistar." Inexperiente na televisão, ela se submeteu a uma preparação para encarar o comando do programete. "Fiz um trabalho de voz com a fonoaudióloga da Globo, Debora Feijó. Além disso, fiz aulas para saber me comportar em frente às câmeras. Aprendi coisas básicas. O suficiente para ter uma noção do que passar para o telespectador." Mas ela admite que só a experiência deve trazer a desenvoltura necessária. Por isso, se assustou quando soube que iria ao ar duas vezes por dia. "Achei que o horário da tarde seria uma reprise. Estou trabalhando muito. Faço reportagens externas e entrevistas." Também na Band, Cicarelli vai ao ar de segunda a sexta, às 21h55, em suas visitas ao litoral, em busca de histórias inusitadas. Enquanto o CQC tira férias, Otávio Mesquita fica com o horário das segundas, às 22h20, viajando o litoral com uma Kombi. Já Luize Altenhofen vai ao ar às 14h dos domingos, com esportes. As informações são do Jornal da Tarde.