Luiz Ruffato

1. TABULA RASA - Arvo Pärt.

"Ando absorvido por este compositor estoniano. A melhor experiência da música erudita contemporânea."

2. SURVIVOR"S SUITE - Keith Jarrett.

"Um primor. Uma manifestação sublime da sensibilidade e do bom gosto deste multi-instrumentista."

3. AS ILHAS - Astor Piazzolla.

"Das melhores composições do renovador do tango argentino, revestida por uma inspiradíssima letra do brasileiro Geraldo Carneiro."

4. SHINE ON YOUR CRAZY DIAMOND - Pink Floyd.

"A melhor banda de todos os tempos."

5. THERE IS AN END - Holly Golightly.

"Outra descoberta recente. Uma compositora e cantora inglesa fantástica. Tenho tudo dela."

6. SE O CASO É CHORAR - Tom Zé.

"Tom Zé tem lugar cativo nas minhas preferidas. Difícil é escolher uma entre tantas maravilhas."

7. FORA DA ORDEM - Caetano Veloso.

"Caetano é polêmico mas sempre original. Fora da Ordem é uma síntese do Brasil."

8. DINDI - Tom Jobim.

"Um momento alto de um dos momentos mais altos da nossa música. A interpretação de Alaíde Costa é imbatível."

9. PEDAÇO DE MIM - Chico Buarque.

"Uma das mais inspiradas letras do Chico. Pungente em suas imagens, arrebatadora na sua dor.

Chico Buarque é um gênio!"

10. TRISTE MARGARIDA - Adoniran Barbosa.

"A cada ano que passa, Adoniran ganha mais espaço na história da MPB. É um cronista maior da alma do povo."