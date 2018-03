Luiz Mello Trio faz show hoje no Anita O pianista Luiz Mello, acompanhado de Thiago Alves (baixo) e Paulinho Vicente (bateria), faz show hoje no bar do restaurante Anita. A cada quinta-feira o trio recebe um convidado especial. Hoje será a vez do guitarrista Alexandre Mihanovich. No repertório, temas e standards de jazz. Às 21 horas. O Anita fica na R. Mato Grosso, 154 - Higienópolis. Entrada: R$ 20.