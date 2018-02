Luis Fernando Verissimo & Jazz6 O Veríssimo Bar (www.verissimobar.com.br) comemora seu sexto aniversário e promove dois shows especiais. Hoje, às 21h30, Luis Fernando Verissimo & Jazz6 levam para o palco a música que se tornou um dos diferenciais do bar desde sua inauguração. Já no sábado, a festa começa às 18 horas, com o grupo de chorinho No Balanço do Choro, que sempre embala as tardes de sábado, dia da tradicional Feijoada do Veríssimo Bar. Nesta data, eles levam ao palco convidados especiais: Dona Inah (voz), o saxofonista e flautista João Poleto e o acordeonista Cleber Silveira. Na sequência, às 19 h, Luis Fernando Verissimo & Jazz6 encerram a noite.