Luis Fernando Veríssimo é hospitalizado e seu quadro é estável, dizem médicos

PORTO ALEGRE - O escritor Luis Fernando Verissimo, 76 anos, voltou a ser hospitalizado neste fim de semana, em Porto Alegre. Queixando-se de dores no peito, ele foi internado na madrugada do último sábado (9) no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Moinhos de Vento. Entretanto, segundo boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira, o estado de saúde do escritor é bom e ele deve ser levado para um quarto ainda hoje.

Em novembro, Verissimo foi internado na mesma instituição depois de se sentir mal após uma viagem por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foi constatado que o escritor havia sido vítima do vírus Influenza A, a gripe comum. Pelo fato de ser hipertenso e diabético, seu quadro de saúde se agravou, fazendo com que ele fosse imediatamente internado para ser sedado e auxiliado por aparelhos. Depois de 12 dias na terapia intensiva, ele foi liberado para o leito e recebeu alta no dia 14 de dezembro.

Conforme os médicos Sandro Cadaval Gonçalves e Alberto A. Rosa, desde sábado o escritor apresenta "boa resposta ao tratamento instituído e o quadro inicial já foi controlado". Veríssimo recebe visitas apenas da esposa e dos filhos. "A previsão é de que esteja em condições de receber alta hospitalar em breve", avaliam os especialistas.

Além de escritor, Verissimo também é jornalista, cartunista, roteirista de televisão, autor de teatro e tradutor. Entre suas obras mais famosas estão "O Analista de Bagé", "Comédias da Vida Privada", "As Cobras" e "A Velhinha de Taubaté". Seu pai, Erico Verissimo, é um dos principais autores brasileiros.