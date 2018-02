Luis Fernando Verissimo continua internado em Porto Alegre

Atualizado às 17h05.

Luis Fernando Verissimo, escritor e colunista do Estado, vem respondendo de forma favorável aos cuidados a que vem sendo submetido no CTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde está internado desde quarta-feira, 21. Os médicos também estão conseguindo reduzir o tratamento de suporte, com o uso de aparelhos, aplicado ao escritor, conforme informa boletim divulgado às 17h desta sexta-feira, 23.

Ainda de acordo com a nota do hospital, o estado de saúde de Verissimo "é considerado grave, pois depende de ventilação mecânica e hemodiálise".

Na quinta-feira, 22, durante coletiva de imprensa, o superintendente médico da instituição, Nilton Brandão, contou que Verissimo, de 76 anos, entrou no hospital, na quarta-feira, apresentando fadiga, dores musculares e febre. Ele foi avaliado por uma equipe médica, que diagnosticou o caso como grave e estuda a origem da infecção generalizada do paciente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A filha do escritor, Fernanda, disse ao estadão.com.br que o pai começou a se sentir indisposto na última sexta-feira, 16, após ter participado de um evento literário na cidade de Araxá, em Minas Gerais, e passado alguns dias no Rio de Janeiro. Outras pessoas que o acompanharam neste roteiro, como a sua esposa Lúcia, também passaram mal, mas já estão melhor.

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando nasceu no dia 26 de setembro de 1936, na capital gaúcha.

Em 1973, publica seu primeiro livro, O Popular, uma coletânea de textos veiculados na imprensa. O personagem mais famoso do escritor é lançado em 1981 e a primeira edição de O Analista de Bagé esgota-se em apenas dois dias.

Começa a assinar uma página dominical no jornal O Estado de S. Paulo em 1989, onde continua colaborando atualmente, como colunista do Caderno 2. Também escreve para os jornais O Globo e Zero Hora.

Consagrado autor de contos e crônicas, Verissimo tem se dedicado nos últimos tempos a escrever romances, como Gula - O Clube dos Anjos (1998), Borges e os Orangotangos Eternos (2000) e Os Espiões (2009). Seu único livro de poemas é Poesia Numa Hora Dessas?! (2002).

Em 2011, publicou Em Algum Lugar do Paraíso, conjunto de 41 crônicas escritas nos últimos cinco anos e retiradas, em sua maioria, das páginas do Estado. "Sou mais deprimido que engraçado", revelou o escritor em entrevista ao jornalista Antonio Gonçalves Filho, do Sabático, suplemento do jornal O Estado de S. Paulo, na ocasião do lançamento da obra.

Muitos de seus livros foram traduzidos para outros idiomas e são vendidos em diversos países.