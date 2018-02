Lugar de mulher é no Gibi

Curadora do álbum Womanthology, Renae de Liz vive no Maine com o marido e dois filhos. Ela falou ao Estado com exclusividade sobre a iniciativa de mobilizar cartunistas no hemisfério norte.

Você vê diferença entre homens e garotas nos quadrinhos?

Não há uma resposta geral para isso, porque a arte é um conceito muito aberto. Para mim, mulheres parecem mais focadas em emoções e em beleza em seus desenhos. Muitas são pau para toda obra e gostam de escrever, pintar e colorir. Homens, por outro lado, parecem focar mais nos aspectos lógicos do desenho. Anatomia apropriada, linhas mais angulares, atenção ao artesanato, e se especializam mais. Claro que há muitas exceções de parte a parte, mas eu apontaria isso como peculiaridades de cada gênero.

Há uma conotação política ao reunir 140 garotas numa obra?

Tenho certeza que as pessoas verão isso como um manifesto político ou uma mensagem de algum tipo, por conta da quantidade maciça de mulheres juntas, mas eu só quis ter um pouco de diversão e criar um livro coletivo bacana. Tenho sorte, houve poucos problemas até agora. Tem sido duro, há o meu trabalho como cartunista, tenho dois filhos, mas todo mundo tem apoiado, e elas têm fome de criar quadrinhos.

Qual sua explicação para o fato de que há tão poucas cartunistas e que sejam tão reservadas?

Há grandes exceções, é claro. Mas é verdade, muitos homens são empreendedores e objetivos. Mulheres parecem um pouco mais tímidas, parecem pensar que é só fazer um bom trabalho que o resto vai acontecer. Mas não é o caso nos quadrinhos. Você precisa se apresentar. Talvez seja por isso que haja mais homens no meio, eles vão direto a um editor e dizem: "Hey, esse é o meu trabalho, e eu quero um emprego!". E talvez as mulheres sejam mais do tipo "oi, essa é a minha arte!", e não dizem de verdade ao editor o que pretendem. Mas é uma hipótese.

E o que acha dos comics na era da internet e redes sociais?

A internet é onde você precisa estar se quer estar nas HQs, especialmente se não vai a convenções. Tem de se colocar. Precisa encontrar pessoas, saber quem é quem na indústria e, mais importante, fazer amigos na comunidade dos comics. Assim, pode mostrar sua arte on line com facilidade, encontrar editores, publishers, roteiristas e conselhos.