Lucy Liu visita África como embaixadora da Unicef

A atriz americana Lucy Liu iniciou nesta terça-feira, 12, uma viagem de cinco dias pela República Democrática do Congo (RDC) como embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Durante a visita ao país africano, Liu tentará chamar a atenção do grande público para a situação na qual vivem as crianças e mulheres congolesas. A porta-voz do Unicef, Véronique Taveau, disse hoje, em entrevista coletiva, que a atriz americana visitará a província de Kivu (leste), onde a violência obriga muitas famílias a deixarem suas casas. "São as crianças e as mulheres os que sofrem profundamente os efeitos dessa violência", afirmou Taveau, segundo quem a RDC tem 22.000 crianças que vivem nas ruas e mais de 4,1 milhões de órfãos, dos quais entre 18% e 20% foram infectados pelo vírus da aids. Segunda viagem A viagem de Lucy Liu tem como objetivo mostrar as conseqüências físicas e psicológicas que a guerra tem sobre as mulheres que foram obrigadas a abandonar suas casas e sobre as crianças forçadas a lutar como soldados ou que foram vítimas de abusos sexuais. Para isso, a atriz visitará alguns dos projetos que a Unicef financia na região - junto com outras agências da ONU e ONGs - para reunificar as famílias e reintegrar à sociedade os afetados pelo conflito. Um porta-voz da agência da ONU disse que esta não é a primeira vez que a atriz americana, protagonista de filmes como As Panteras e Kill Bill, faz uma viagem com a instituição, já que, em 2006, visitou o norte do Paquistão após o terremoto ocorrido nessa região.