Lúcio Mauro se recupera de derrame

RIO - O ator Lúcio Mauro já recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio, onde estava internado desde segunda-feira, 11. Ele sofreu um derrame na manhã do último domingo, 10, e foi hospitalizado. Ficou 48 horas em observação no CTI e nesta quarta recebeu liberação médica para ir para um quarto. Ainda não há previsão de alta do hospital.

Lúcio tem 89 anos e ficou inicialmente com dificuldades na fala e na mastigação, o que é comum em casos de acidente vascular cerebral. Foi submetido a sessões de fonoaudiologia e já está se comunicando bem, disse Cintia Oliveira, sua nora. "Ele, família e amigos agradecem as manifestações de carinho vindas de todo o Brasil", divulgou Cintia.

Em junho de 2012, Lúcio foi internado por causa de uma fratura no fêmur direito, causada por uma queda ao sair de um restaurante.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trabalho mais recente do ator na TV foi veiculado em dezembro. Foi na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, em que Lúcio interpretou um faxineiro. Na versão antiga, com Chico Anysio, ele era um dos alunos, o bajulador Aldemar Vigário, agora vivido por Lúcio Mauro Filho.