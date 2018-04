Luciano Pavarotti é hospitalizado na Itália O tenor italiano Luciano Pavarotti foi internado ontem com febre na Policlínica de Modena, sua cidade natal, e sua condição de saúde é estável, disseram hoje funcionários do hospital e a empresária do cantor, Terri Robson. O cantor de 71 anos está em observação e sua alta é esperada para os próximos dias. Segundo Robson, o tenor foi internado para a realização de alguns exames depois de seu médico particular ter percebido que ele estava com febre. No ano passado, Pavarotti foi submetido a uma cirurgia para remover um tumor no pâncreas. Pavarotti passava férias em Pesaro, uma estância no Mar Adriático situada cerca de 200 quilômetros a sudeste de Modena, no norte da Itália.