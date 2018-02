Lúcia engravida de Antenor e Bebel perde o bebê

Inconformada com a traição de Antenor (Tony Ramos) com Bebel (Camila Pitanga), Lúcia (Glória Pires) volta a morar com os pais e quase entra em depressão. Participe da enquete: Quem matou Taís? Triste, ela começa a sentir tontura e acredita que é tudo fruto da decepção que teve. Paula (Alessandra Negrini) insiste que a amiga faça alguns exames de sangue, a fim de descobrir o que realmente tem. Para a surpresa das duas, o exame acusa que Lúcia está grávida. Ela decide não contar nada para Antenor e planeja voltar para o Espírito Santo, para criar o filho sozinha. Cássio (Marcello Antony) é quem aconselha Lúcia a não cometer o mesmo erro do passado. Enquanto isso, Paula consegue descobrir que a gravidez de Bebel não passou de um golpe armado por Olavo (Wagner Moura). Aliviada, Lúcia revela para Antenor que está esperando o herdeiro que ele tanto desejava. O empresário fica muito feliz e os dois voltam a viver juntos. Já Bebel levará a pior. O delegado Hélio (Ernani Moraes) dá voz de prisão à prostituta depois de saber que ela e Olavo trocaram os exames de DNA. A morena escapa, corre para o calçadão na tentativa de fugir, mas acaba levando um tombo. Conclusão: Bebel perde o bebê e vai para a prisão.