Lucas e Luan tocam quinta-feira em São Paulo A dupla Lucas e Luan, que acaba de lançar o disco "Eu quero sempre mais", apresenta-se em show na quinta-feira, na Villa Country, em São Paulo. A dupla, que fez sucesso com a música "Pensa em mim", apresentará no show desta semana as músicas de seu nono trabalho, produzido por Marco Abreu e Dudu Borges. O disco traz muitas canções inéditas, além de regravações de grandes sucessos.