Enquanto a Lua for Vazia será propício observar as trapalhadas que se cometem por aí como resultado de tentar impor o ritmo terrestre sobre o celeste. O tempo, com certeza, não foi inventado por nossa humanidade, é uma dimensão muito mais elevada. Por isso, não se pode pretender que o ritmo cotidiano das instituições e empresas se sobreponha ao tempo do céu. Quando a Lua é Vazia, e este é o tempo do céu, é propício abster-se de tentar objetivar os planos, porque é um momento de recolhimento subjetivo, de despreocupação, arte essa jogada a escanteio pela nossa civilização moderna. Como nossa humanidade dá de ombros perante essas razões e continua agindo como se o tempo fosse invento dela, observam-se as mais ridículas trapalhadas acontecendo.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Decisões cruciais se aproximam e isso é muito bom, porque os longos e sinuosos meses de suspense estão chegando ao fim. Nem tudo será de acordo com o esperado, mas pelo menos você recuperará sua abençoada liberdade.

TOURO 21-4 a 20-5

Tudo vai ficando infinitamente mais intenso e profundo do que o esperado, provocando acontecimentos inimagináveis até agora. Isso é bom, porque faz com que nossa humanidade atualize a consciência de seu lugar no Universo.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

No mundo humano tudo é feito através de relacionamentos sociais. O esforço individual é muito importante, mas sempre ficará aquém do esperado se não promover a ampliação da teia de relacionamentos sociais.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Você sabe que o caminho será árduo e complexo, mas o que talvez você não saiba é que isso não deve criar o menor desânimo em sua consciência, já que por trás do nível de dificuldade acena a grande vitória.

LEÃO 22-7 a 22-8

Você terá de encontrar o equilíbrio entre a aventura e a necessidade

de preservar em segurança as pessoas mais próximas. Este equilíbrio é de difícil formulação e de ainda mais complexa aplicação prática.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O fim está próximo e com este você recuperará a necessária margem de manobra para tomar decisões mais contundentes. Porém, tenha cuidado para não forçar absolutamente nada,

deixe o barco correr solto.

LIBRA 23-9 a 22-10

Depois de um longo tempo de discordâncias que produziram afastamentos e aproximações alternadas, agora haverá oportunidade para resolver tudo. Porém, como tudo depende de pessoas, nada se pode dar por sabido.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Inúmeras ideias entusiasmaram sua alma nos últimos tempos. Para que isso não se transforme em congestão mental, tome a sábia atitude de experimentar colocar em prática pelo menos uma dessas fantásticas ideias.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A ansiedade que surge do mais íntimo Ser é a prova de que o momento é de essencial perigo, nada está resolvido e muitas coisas dependem de fatores impossíveis de controlar. É hora de entregar-se nas mãos do Altíssimo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Considere a perspectiva de aquietar-se em vez de continuar na luta desenfreada para garantir a realização de seus desejos. Um tanto de recolhimento servirá para elaborar estratégias mais eficientes.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Durante tempo demais os ideais foram profanados e tudo pareceu destinado à mediocridade do consumismo apenas. Porém, como nossa humanidade poderia existir sem ideais? Não poderia! Agora começa a recuperação.

PEIXES 20-2 a 20-3

Você, mais do que ninguém, reconhece forças superiores em movimento, que sobrelevam e avassalam os planos de nossa humanidade. Isso é o melhor que poderia acontecer a despeito de frustrações e decepções humanas.